Guardiola pesszimista, de nem adja fel: 1% esélyünk van nyerni

A Manchester City akár már szerdán kieshet a legrangosabb európai kupasorozatból. Ennek elkerüléséhez a Bernabéuban kellene nyerniük és még az sem feltétlen elég.

A Manchester City komoly bajban van a Bajnokok Ligája rájátszásában, miután 3-2-es vereséget szenvedett otthon a Real Madrid ellen, pedig a 87. percben még náluk volt az előny. Sőt, 1-0-ra és 2-1-re is vezettek, de Jude Bellingham utolsó pillanatokban szerzett gólja alaposan megváltoztatta a párharcot.

A visszavágóra a Santiago Bernabéuban kerül sor szerdán, ahol Pep Guardiola csapatának győznie kellene a továbbjutáshoz – egy olyan stadionban, ahol a Real Madrid történelmi fordítások sorát mutatta be az elmúlt években. A katalán menedzser nem is tagadja, hogy csapata esélyei rendkívül csekélyek.

A City mestere rendkívül őszintén beszélt csapata helyzetéről:

„A Bernabéuban nyerni ebben a helyzetben? Mindenki tudja, hogy ha megkérdezik a továbbjutás esélyét, azt mondanám, egy százalék. Minimális, de amíg van esély, megpróbáljuk.”

Guardiola elismerte, hogy csapata teljesítménye idén messze elmarad az elvárttól, és ha a City elbukik Madridban, az nem fogja megváltoztatni a szezonról alkotott képet.

„Ebben a szezonban mérföldekre vagyunk attól, amit elvárunk magunktól” – ismerte el. „Nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk az eddigi meccseken, és a helyzet nem fog egyik napról a másikra megváltozni.”

