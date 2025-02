Gólzáporos Real győzelem Manchesterben, nyert a Dortmund és a Juventus is

Az UEFA Bajnokok Ligája rájátszásának szerdai játéknapján az esti programban több összecsapás is zajlott párhuzamosan. A Manchester City együttese hazai pályán fogadta a Real Madrid csapatát, a Juventus és a Sporting otthon fogadta a PSV-t, valamint a Borussia Dortmundot.

Zsinórban a negyedik BL-szezonban találkozik egymással a Manchester City és a Real Madrid együttese. Az idei szezonban minden eddiginél nehezebb megtippelni, hogy melyik együttes örülhet majd a párharc végén. Mindkettő együttes rengeteg sérüléssel küzd, ami nem könnyíti meg sem Pep Guardiola, sem Carlo Ancelotti dolgát.

A teltházas Etihad Stadion szurkálódós hangulatban várta a címvédő Real Madrid csapatát, ahol egy hatalmas molinóra feszítették ki, ahogy Rodri átvette a 2024-es Aranylabdát, a felirattal pedig Vinícius Jr-t gúnyolták.



A találkozó első találatára a 18. percig kellett várni, amikor is egy gyors támadást követően, Erling Haaland volt eredményes, így viszonylag hamar vezetést szereztek a hazaiak. (1-0)

Félóra elteltével Guardiolának kényszerű cserét kellett végrehajtania, miután Jack Grealish sérült le egy ütközést követően. Helyére Phil Foden érkezett.

A 37. percben megduplázhatta volna előnyét a City, amikor is egy szögletrúgásra Manuel Akanji érkezett kiválóan, és fejelte rá a labdát a felső lécre.

Az első játékrészben nem esett több találat.

A második félidő elején Haaland rögtön megszerezhette volna a második gólját, ám a hatalmas helyzet végén csak a felső lécet találta el.

A 60. percben Kylian Mbappé révén egyenlíteni tudott a Real Madrid. A francia támadó kapásból lőtte el a labdát a tizenhatoson belülről és szerzett fontos gólt a címvédők számára. (1-1)

⚪️🇫🇷 Kylian Mbappé scores his 24th goal as Real Madrid player!

A 80. percben a Manchester City jutott büntetőhöz, amit Haaland értékesített hibátlanul, így ismét vezetést szereztek a manchesteriek. (2-1)

Nem sokkal később, az alig két perce pályán lévő Brahim Diaz szerezte meg a Real Madrid újabb találatát, miután kíméletlenül lecsapott a kipattanó labdára. (2-2)

A 92. percben Jude Bellingham lett a Real Madrid hőse, már sokadik alkalommal, amikor Vinícius Jr. passzát követően a kapuba talált és ezzel megszerezte a győztes gólt a madridiak számára. (2-3)

JUDE BELLINGHAM IN STOPPAGE TIME TO TURN IT AROUND FOR MADRID! FROM 1-2 TO 3-2 IN JUST MINUTES!

REAL MADRID HAVE DONE IT 😱 pic.twitter.com/hjSjxVoU1k

— ESPN FC (@ESPNFC) February 11, 2025