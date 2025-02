Ne sírj tovább! – A City drukkerei Vinícius Jr-t gúnyolták

A Manchester City szurkolói, a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája mérkőzés előtt kigúnyolták Vinícius Jr-t, amiért a brazil lemaradt az Aranylabdáról Rodrival szemben.

A City drukkerei egy hatalmas molinót feszítettek ki a BL-meccs előtt az Etihad Stadionban, amelyen az áll: „Stop crying your heart out”, utalva az Oasis híres dalára.

Rodri tavaly októberben nyerte meg kisebb meglepetésre a futball legnagyobb egyéni elismerését a korábban nagy esélyesnek tartott Vinícius előtt.

Sokan azt várták ugyanis, hogy Vinícius kapja a díjat, miután vezéregyénisége volt a La Liga- és BL-győztes Real Madridnak.

Man City fans held up a tifo saying „Stop crying your heart out” with Rodri kissing the Ballon d’Or trophy ahead of their UCL match vs. Real Madrid 🏆

Rodri made sure to record the moment 🤳 pic.twitter.com/wfUGXF21LO

— ESPN FC (@ESPNFC) February 11, 2025