A La Liga elnöke: Az „új” BL tönkreteszi a nemzeti bajnokságokat

Javier Tebas, a spanyol labdarúgó-bajnokság elnöke élesen kritizálta a Bajnokok Ligáját, amelyet a nemzeti ligákra nézve komoly gazdasági fenyegetésnek tart.

A Süddeutsche Zeitung-nak adott interjújában a 62 éves sportvezető arra figyelmeztetett, hogy egyre nagyobb szakadék alakul ki a nagy és kisebb klubok között.

Tebas különösen a BL új formátuma miatt aggódik, mivel az növeli a pénzügyi egyenlőtlenséget.

„A résztvevő és nem résztvevő csapatok közötti különbség tovább fog nőni, ami negatívan érinti a nemzeti bajnokságokat” – mondta.

A FIFA Klubvilágbajnokságot is bírálta, mert szerinte az további milliókat juttatna azoknak a kluboknak, amelyek már most is hatalmas bevételeket kapnak, ezzel csak a legjobb játékosokat segítve.

A kisebb klubok, amelyek a nemzeti TV-s bevételektől függenek, szenvedik el leginkább ezt a folyamatot. Tebas példaként említette, hogy Hollandiában, Belgiumban és Olaszországban csökkentek a közvetítési jogokból származó bevételek.

„A Bajnokok Ligája kannibalizálja a nemzeti bajnokságokat” – figyelmeztetett, hozzátéve, hogy míg az UEFA bevételei nőnek, addig a hazai ligáké csökken.

Tebas sajnálja, hogy támogatta az új BL-formátumot, különösen azért, mert az UEFA a nemzeti ligák megkérdezése nélkül állt a FIFA Klubvilágbajnokság mögé. Javasolta, hogy a Bajnokok Ligája bevételeiből a hazai bajnokságok csapatainak is részesedniük kellene.

„Az olyan kluboknak, mint Osasuna, joguk van részesedni a Bajnokok Ligája bevételeiből, hiszen részei a kvalifikációs folyamatnak” – érvelt.

Emellett azt is állította, hogy a klubvezetők, különösen a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez, nem mondtak le a Szuperliga tervéről. „Titokban továbbra is dolgoznak rajta” – zárta gondolatait.