„Mindenki megijedt” – Guardiola megszólalt Haaland sérüléséről

Pep Guardiola friss hírekkel szolgált Erling Haaland állapotát illetően, miután a Manchester City csatárát sérülés miatt kellett lecserélni a Newcastle elleni diadal során.

Mint arról a Sport365 beszámolt, a City szombaton visszatért a győztes útra, miután a januárban érkező Omar Marmoush 14 perc alatt mesterhármast szerzett a Szarkák ellen az Etihad Stadionban. A 4-0-ás végeredményt James McAtee állította be a hajrában.

Marmoush, aki múlt hónapban csatlakozott a csapathoz az Eintracht Frankfurttól 59 millió fontért, a mérkőzés egyik fő témája volt, hiszen a klub Premier League-történetének negyedik leggyorsabb mesterhármasát érte el.

Haaland súlyosnak tűnő térdsérülése azonban árnyékot vetett a City sikerére.

Paul Merson, aki a Sky Sports Soccer Saturday műsorában követte az eseményeket, elmondta, hogy Guardiola „a fejét fogta”, amikor a norvég támadót a 88. percben lecserélték.

„Úgy tűnt, hogy Haaland térde kifordult, mintha megrogyott volna” – mondta az Arsenal egykori középpályása. „Nem nézett ki túl jól, rázta a fejét, Pep Guardiola pedig a fejébe temette az arcát.

Merson hozzátette: „Úgy tűnik, jól van, hála istennek. Amikor megtörtént, nagyon rosszul festett. Remélhetőleg rendben lesz a szerdai meccsre.”

A The Athletic újságírója, Sam Lee később megosztott egy felvételt, amelyen Haaland a lefújás után megtapsolja a közönséget, és azt írta: „Sokan kérdeztek Haaland sérüléséről, de mindenki eldöntheti magának.”

I’ve been asked a lot about Haaland’s injury, but you can judge for yourselves pic.twitter.com/EUIiPCCpu4

Guardiola a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón valamivel biztatóbb hírekkel szolgált a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-találkozó előtt.

– mondta Guardiola.

„Még nem beszéltem sem vele, sem az orvosokkal – de az orvosok nem jöttek rossz hírekkel, úgyhogy remélhetőleg nincs nagy baj. Talán nem olyan súlyos, mint amilyen lehetett volna” – tette hozzá a City vezetőedzője.

🗣️Pep Guardiola on Erling Haaland’s injury scare ahead of facing Real Madrid

„When he was down, everyone was scared. I didn’t speak to him or the doctor – but the doctor didn’t come with bad news – so hopefully he’s fine. Maybe it’s not as bad as it could be.” pic.twitter.com/oncrl1bFj6

— Football España (@footballespana_) February 15, 2025