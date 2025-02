A Manchester City pert nyert a Premier League ellen

Azonban mielőtt az angol bajnoki címvédő szimpatizánsai fellélegeznének, hozzá kell tenni, hogy ez a per, nem az a per. Vagyis nem az az ominózus 95 pontos, amelyben jelenleg is ítéletre várnak a bíróságon. Igaz ez sem kisebb jelentőségű.

Ebben a perben az angol bíróság kimondta, hogy a Premier League szponzori szabályai érvénytelenek.

Vagyis a most lezárult ügyben – amelyet ezúttal a City indított az angol bajnokság ellen-, ugyanis erre a következtetésre jutott a testület.

De milyen perről is van szó pontosan?

A bíróság azt állapította meg, hogy a Premier League 2021 és 2024 közötti időszakra vonatkozó szponzori szerződésekre megadott szabályai „érvénytelenek és végrehajthatatlanok”.

A jogi eljárást tavaly kezdeményezte az angol bajnok. Nem véletlenül. Hiszen ez később meghatározó lehet majd a jelenleg is folyó 95 pontos per ítélethozatalára.

A független választott bírói testület tehát a liga és a „társult felek” tranzakcióira vonatkozó szabályozásának (APT) bizonyos szempontjai ellen döntött.

Az ítéletre rögtön reagált a Premier League, amely szerint a törvényszék döntése nem befolyásolja a jelenlegi szabályok „érvényes működését”.

Mivel ezek szerintük továbbra is „érvényesek és végrehajthatók”, és továbbra is „teljes érvényűek”.

A szabályokat egyébként anno a PL alakította ki, hogy megakadályozzák a klubokat abban, hogy a tulajdonosaikhoz kötődő, a „tisztességes piaci érték” feletti kereskedelmi ügyletekből profitáljanak.

Ezeket tavaly novemberben módosították, a Nottingham Forest és az Aston Villa, valamint a Manchester City ellenkezése ellenére.

A pénteki ítélet azonban nem az érvényben lévő novemberi módosításokról szól.

Viszont, mivel a bíróság a 2021 és 2024 közötti időszakot vizsgálta, így az fontos lehet majd a jelenleg a City ellen folyó perben is. Hiszen ott az egyik legfontosabb vádpont, hogy a klub, a tulajdonosok pénzét szponzorációs bevételként tüntette fel.

A törvényszék első részleges ítéletben a következőket mondták ki:

„A PL ide vonatkozó szabályai és a módosított szabályok három szempontból is jogellenesek.”

A kérdés, hogy ez a három szempont elválasztható-e a novemberben is módosított reguláktól, hogy a fennmaradó szabályok érvényesek és végrehajthatók legyenek?

Ugyanis a törvényszék érvelése szerint az úgynevezett APT-szabályok és a módosított APT-szabályok törvényellenesek voltak és nem lehet szétválasztani őket. Aminek következtében az APT-szabályok összességében „érvénytelenek és végrehajthatatlanok.”

Mindez viszont óriási csapás a Premier League-re.

Ugyanis ez azt jelenti, hogy a 2024 novemberéig érvényes szponzori szabályaik végrehajthatatlanok voltak.

Ezért bármely klub, amelynek az ügyét ez alapján tárgyalták, most olyan helyzetben van, hogy kártérítési keresetet indíthat.

Ezek értéke óvatos becslések szerint akár több tízmillió font is lehet.

A Premier League szerint:

„Ez a döntés nem érinti az új szabályok érvényességét. Mivel a törvényszék nem tett megállapításokat az új szabályok érvényességével és hatékonyságával kapcsolatban.

A Liga továbbra is hisz abban, hogy az új szabályok érvényesek és végrehajthatók.

A kluboknak továbbra is meg kell felelniük a rendszer minden szempontjának, beleértve a részvényesi kölcsönök benyújtását.”

A Premier League ide vonatkozó szabályozását egyébként 2021 decemberében vezették be, röviddel a Newcastle szaúdi tulajdonosok általi felvásárlása után.

Vagyis jelen állás szerint egy nagyon fontos pert vesztett el a Premier League a Manchester City ellen.

Ezzel a City számára felcsillant a remény, hogy mégiscsak jól jöhet ki a másik bírósági perből is.

Ami viszont kérdéses, hogy kell-e változtatni a jelenlegi szabályozáson?

Hiszen a mostani döntés a 2021 és 2024 közötti időszakot érinti.

Illetve, hogy perre mennek-e azok a klubok, akiket hátrányosan érintett a szabályozás, amelyről most kimondták, hogy végrehajthatatlan volt.