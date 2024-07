Southgate-hasonmás rendőrt éltettek az angol szurkolók

Ilyen az, ha már nem józan állapotban lévő angol szurkolók észrevesznek valami számukra érdekeset.

Anglia 2-1-re győzött Hollandia ellen a labdarúgó Európa-bajnokság elődöntőjében, így Gareth Southgate 2021 után ismét Eb-döntőbe vezette a válogatottat. Az angol szurkolók egy része még a mérkőzés előtt, Dortmund utcáin botlott bele egy rendőrbe. S a történet nem úgy folytatódik, ahogy sokan gondolnák, nem kerekedett balhé a találkozásból.

Épp ellenkezőleg, ugyanis a tiszt egy az egyben a szövetségi kapitány „hasonmása” volt, így a drukkerek nem is tehettek mást, mint elkezdték a Southgate-hez szóló dalokat énekelni neki. Érdekes, hogy a Háromoroszlánosok szurkolói már dicsőítik az edzőt. Valamint egyre nagyobb a reménykedés azt illetően, hogy a „futball végre hazatér”, vagyis, hogy Anglia megnyeri az Európa-bajnokságot.

Anglicy śpiewają „Southgate you are the one” policjantowi w Dortmundzie, ktoru wygląda jak trener Anglii 🙂pic.twitter.com/Tc5oHUA4Mp

