Fordulat Nkunku ügyében? A Bayern helyett Angliában maradhat

Ám nem a Chelsea-nél, hanem egy másik Premier League-együttesnél.

Néhány nappal ezelőtt mi is beszámoltunk arról, hogy Christopher Nkunku egyre közelebb a Bayern Münchenhez. Azonban úgy fest, fordulat áll be a francia támadó helyzetében. A német riporter, Florian Plettenberg szerint a Manchester United erős érdeklődés mutat a Chelsea csatára iránt. A Sky Sports jól értesült újságírója olyan elképesztő csereüzletről is szót ejtett, hogy Nkunku és Garnacho játékjogát elcserélné a két gárda, ám az argentin labdarúgóért igyekszik még mindig minden követ megmozgatni a Napoli.

Ami Nkunkut illeti, nagyon úgy fest, hogy a Bayern München télen nem üti nyélbe az üzletet, ők nyárig szeretnének várni. Egyrészt mert a Chelsea körülbelül 70 millió eurót kér a játékosért, s ennyi pénzt jelenleg nem akarnak kifizetni. Kérdés, hogy az MU szeretne-e. Viszont az esetükben egy kölcsönszerződés is felmerülhet, amely majd nyáron kötelező vásárlási opcióval jár. Emlékezhetünk, hogy Jadon Sancho pont ugyanilyen konstrukciókkal került a Chelsea-hez.

🚨🔵| 🔴 Understand Chelsea and Manchester United remain in contact regarding a transfer of Christopher #Nkunku until Deadline Day. #CFC

This is also because a departure of Alejandro Garnacho still remains a possible scenario. #MUFC

⚠️ Nkunku is open to a move. A deal with FC… pic.twitter.com/OWqADctG32

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 27, 2025