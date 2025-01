Vissza a Bundesligába? A Bayern „menekítheti ki” Londonból a francia támadót

A személyes feltételekben már megegyeztek, ugyanakkor könnyen lehet, hogy nem lesz sima ügy az átigazolás.

Korábban már mi is cikkeztünk arról, hogy nagyon úgy fest, Christopher Nkunku ideje lejárt a Chelsea-nél. Most erről írt a Sky Sports újságírója, Florian Plettenberg is, aki szerint a francia támadó már megállapodott a személyes feltételekben a Bayern Münchennel és még télen a bajor együtteshez igazol. A hírek szerint az üzlet megkönnyítése érdekében Vincent Kompany csapata szeretné bevonni Mathys Telt is a transzferbe, aki mellőzötté vált a münchenieknél.

Plettenberg kollégája, Kerry Hau szerint a két futballista helyzete nagyon összefügg. Amennyiben Tel nem fogadja el a Chelsea ajánlatát, úgy Nkunku leigazolása válhat bonyolultabbá. Kölcsönszerződésről szó sincs, mindkét fél végles igazolásban gondolkodik.

🚨🔴 If Christopher #Nkunku were to join FC Bayern, he would push for a permanent deal. Neither Nkunku nor Bayern are currently interested in a simple loan move. #CFC

The 27y/o is eager to join Bayern immediately. Personal terms are 100% agreed, as exclusively reported… pic.twitter.com/KWHC099rCD

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 14, 2025