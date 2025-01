„Fogjuk még látni Novak Djokovicot Melbourne-ben”

Az Australian Open versenyigazgatója a jövőben szobrot szeretne építtetni Novak Djokovic tiszteletére a Melbourne Parkban.

Az ausztrál nyílt teniszbajnokság versenyigazgatója, Craig Tiley bízik benne, hogy Novak Djokovic jövőre visszatér a tornára azt követően, hogy a tízszeres bajnok sérülés miatt pénteken feladta az elődöntőjét.

A 25. Grand Slam-tornagyőzelméért hajtó szerb klasszis izomszakadással lépett pályára a legjobb négy között az olimpiai bajnok német Alexander Zverev ellen, ám így is csupán rövidítésben vesztette el az első játszmát. Ezután odament tíz évvel fiatalabb riválisához, kezet nyújtott neki és feladta a mérkőzést. Ezt követően felröppentek olyan hírek, hogy a májusban már a 38. születésnapját ünneplő Djokovic nem tér vissza újra a Melbourne Parkba, Tiley azonban úgy véli, jövőre ismét szerepelni fog az Australian Openen.

„Fogjuk még látni Novakot, alig várom, hogy a következő hetekben elérjük őt” – jelentette ki, arra utalva, hogy a belgrádi játékos jelenleg családi körben tartózkodik.

Az igazgató szerint Djokovic mindent megtett azért, hogy a lehető legjobb állapotban lépjen pályára Zverev ellen, amint felidézte, a szerb teniszező bemelegítése jól sikerült a találkozó előtt, a stábja pedig bizakodott benne, hogy képes lesz lejátszani az elődöntőt. Tiley úgy fogalmazott: még nem találkozott olyan játékossal, aki annyi előkészületet tett volna és akkora hangsúlyt helyezett volna erre, mint Djokovic.

Tennis Australia boss Craig Tiley says erecting a statue of 10-time Australian Open winner Novak Djokovic at Melbourne Park is a no-brainer — and the Serbian can win the local Grand Slam again. > https://t.co/KKyYKGoJ77 pic.twitter.com/gPph243umo

„Ami csak lehetséges volt, azt mind megtette, hogy ott lehessen a pályán” – szögezte le a versenyigazgató. A játékos maga a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón arról beszélt: a Carlos Alcaraz elleni negyeddöntőtől az elődöntő előtti bemelegítésig nem ütött labdába, pihent, annak reményében, hogy versenyképes lesz.

A férfiaknál Jannik Sinner, a nőknél Madison Keys diadalával zárult az ausztrál nyílt teniszbajnokság, amelyen új nézőcsúcs született: több mint 1,1 millióan látogattak ki a Melbourne Parkba.

Taking this trophy home for a second time feels absolutely unreal!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ To my team and all of you who’ve cheered me on from every corner of the world – thank you! Huge respect to @AlexZverev for an incredible match 🤝🏻🤝🏻🤝🏻🇦🇺 @AustralianOpen pic.twitter.com/uWwH0PRxxg

— Jannik Sinner (@janniksin) January 26, 2025