Djokovic izomszakadás miatt volt kénytelen feladni az elődöntőt

Novak Djokovic elárulta, hogy combizomszakadás miatt kellett feladnia az Australian Open elődöntőjét Alexander Zverev ellen a maratoni első szett után.

„Nem ütöttem labdát az Alcaraz-meccs óta, egészen a mai mérkőzés előtti egy óráig. Mindent megtettem, hogy kezeljem a sérülést” – mondta Djokovic. „Gyógyszerek, szalag, fizioterápia segített valamennyire, de az első szett végére már elviselhetetlen lett a fájdalom. Próbáltam, de nem ment.”

Bár fizikailag nem volt a legjobb állapotban, Djokovic így is tartotta magát Zverev ellen, és csak a tie-break utolsó pontján rontott el egy könnyű röptét.

Elmondása szerint, ha megnyerte volna a szettet, talán folytatta volna, de a fájdalom „egyre rosszabb lett”, és már nem bírta a fizikai megterhelést.

Djokovic visszatekintett a két nappal korábbi Alcaraz elleni győzelmére, ahol még átvészelte a sérülést, de hozzátette: „Ezúttal nem sikerült. Két éve jobban kezeltem hasonló helyzetet, most sajnos nem ment.”

A 37 éves játékos csalódottan nyilatkozott, hogy fel kellett adnia egy olyan tornát, ahol 10-szeres bajnok, de hangsúlyozta, hogy pályafutása sikereit nem feledteti ez a kudarc.

Hozzátette, hogy Európába visszatérve további vizsgálatok várnak rá, és orvosi csapatával dönt a folytatásról.

„Korábban már sikerült gyorsan felépülnöm. Meglátjuk, most hogyan reagál az izom a kezelésre” – mondta Djokovic, aki továbbra is kitart a Grand Slam-trófeákért való küzdelem mellett.

Not how we wanted your campaign to end, @djokernole.

Thank you for another wonderful Australian summer. Well played and best wishes for a speedy recovery.#AO2025 pic.twitter.com/d5VJ6YNBeN

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025