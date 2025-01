Zverevnek harmadjára sem sikerült, Sinner megvédte címét az AO-n

Nem volt kérdés a döntőben: az olasz világelső immáron háromszoros Grand Slam-bajnoknak mondhatja magát.

A világelső Jannik Sinner megvédte címét az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a férfi egyes vasárnapi döntőjében három szettben legyőzte a német Alexander Zverevet. Az olaszok kiválósága tavaly ért fel a teniszvilág csúcsára, amikor a melbourne-i diadal után a US Opent is megnyerte, és a szezonzáró ATP-világbajnokságon is diadalmaskodott. Az első ATP-főtáblás meccsét 2019-ben Budapesten vívó Sinner az AO-n sorozatban 13, a közelmúltbeli meccseket tekintve pedig egyhuzamban 23 győzelemnél tartott, s legutóbb október 2-án kapott ki a pekingi fináléban Carlos Alcaraztól. Mellette szólt az is, hogy tavaly január óta a kemény pályán vívott meccseinek a 95 százalékát megnyerte.

Zverevnek még bréklabdája sem volt

A pályafutása első Australian Open-döntőjében pályára lépő Zverev mindössze egy szettet töltött pályán a tízszeres győztes szerb Novak Djokovic ellen, aki combsérülés miatt feladta az elődöntőt. Az orosz származású, de már Hamburgban született teniszező az eddigi két GS-döntőjét elvesztette a 2020-as US Openen, illetve a tavalyi Roland Garroson.

Ami az egymás elleni mérlegüket illeti, eddigi hat találkozójukból négyszer a német győzött, legutóbb tavaly augusztusban csaptak össze Cincinnatiben, akkor Sinner háromórás csatában bizonyult jobbnak.

Az AO-n legutóbb 2019-ben fordult elő, hogy a férfiaknál az első és a második kiemelt vívta a finálét, amikor Djokovic megverte Rafael Nadalt a végjátékban. A 23 éves Sinner lehetett a legfiatalabb férfi játékos, aki megvédi címét a Melbourne Parkban az amerikai Jim Courier 1992-1993-as duplázása óta.

A vasárnapi rangadó stabil adogatójátékokkal indult, de jobbára Sinner irányított, aki szinte sebezhetetlen volt az alapvonalról. A 27 éves Zverev viszont 3:4-nél elbizonytalanodott, sorra kellett hárítania a bréklabdákat, és a sportkarrierjét sízőként kezdő olasz a negyediket már kihasználta, majd negyedik ászával lezárta a 46 perces szettet.

Jannik Sinner becomes the 3rd man to not face a single break point in a Grand Slam final since 2000. Roger Federer – 2003 Wimbledon. Rafa Nadal – 2017 US Open. 𝐉𝐚𝐧𝐧𝐢𝐤 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 – 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧. Enormous. 🇮🇹🦊 pic.twitter.com/AEuzXO38CT — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 26, 2025

A folytatásban korán eldőlhetett volna a második játszma, de a 198 centis Zverev 1:1-nél riválisa mindkét bréklabdáját „túlélte”, majd a rövidítésben 4-4-nél egy hálóról lecsorgó, szerencsés labdával a világelső került előnybe, aztán egy ász és egy tenyeres nyerő után már kétszettes előnyben volt.

A harmadik szettben már nem sok esélye volt a németnek

A harmadik felvonás elején a németek olimpiai és ATP-világbajnoka már 37 rontott ütésnél járt – ellenfele csak 22-nél tartott -, a finálé pedig 3:2-nél dőlt el, amikor Sinner másodszor is brékelt a meccs során. Zverev a 2 óra 45 perces mérkőzésen egyszer sem jutott el fogadóelőnyig, és a téltiroli teniszező lett 1973 óta az első játékos, aki sorozatban tíz találkozót nyert meg szettveszteség nélkül top 10-es ellenfelekkel szemben. A harmadik Grand Slam-diadalát arató Sinner pályafutása 19. serlege mellé 3,5 millió ausztrál dollárt (861 millió forint) kapott.

A lovely warm embrace between Jannik Sinner and Alexander Zverev 🥰#AusOpen pic.twitter.com/Ypu0J7bkDW — Eurosport (@eurosport) January 26, 2025

Eredmény, férfi egyes, döntő:

Jannik Sinner (olasz, 1.)-Alexander Zverev (német, 2.) 6:3, 7:6 (7-4), 6:3

Az elmúlt tíz év döntői: