Ezredes lehet-e Ronaldo és ha igen, mennyi idő kell hozzá?

Cristiano Ronaldo csütörtökön a portugál labdarúgó-válogatott Horvátország elleni NL-meccsén megszerezte pályafutása 900. gólját. Az ötszörös aranylabdás elérzékenyülve ünnepelt, hiszen újabb történelmi mérföldkövet jegyzett ezzel a csúcsával. Azonban nemrégiben saját YouTube-csatornáján, korábbi Manchester Unitedes csapattársának, Rio Ferdinandnak azt mondta, a következő célja, hogy meglegyen az 1000!

A 39 esztendős klasszis a múlt héten úgy nyilatkozott, szerinte az al-Nasszrben fejezi be majd pályafutását és nagyjából 2-3 évben belülre datálja ezt. Talán pont az ezer gólhoz igazítva, ugyanis körülbelül ennyi kellene CR-nek ahhoz, hogy elérje az ezredesi rangot – persze, ha minden úgy alakul, hogy időközben nem sérül meg.

900 GOALS ✅ → 1000 GOALS ⏳

🗣️ Ronaldo recently revealed on his YouTube channel that he’s set his sights on 1000 career goals before he retires.

Do you think he will make it? 🤔🐐 pic.twitter.com/7FTb5X1OJK

