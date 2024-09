Futballtörténelem: CR-900! Zokogva ünnepelt a legenda

Cristiano Ronaldo betalált a portugálok Horvátország elleni NL-mérkőzésén, amivel az első játékos lett a labdarúgás történetében, aki 900 gólig jutott.

900 career goals Insane achievement. The greatest in history 🐐 Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/EKks9KMgLO

Az ötszörös Aranylabdás Nuno Mendes beadását továbbította Livakovic kapujába a 34. percben, majd könnyek között ünnepelt a rekordot jelentő találatra.

✨🇵🇹 Cristiano Ronaldo makes history scoring his 900th career goal for club and country!

Legend. 🎞️ pic.twitter.com/LqViV8B2fY

