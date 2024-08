Ronaldo elárulta hol és mikor tervezi befejezni

Cristiano Ronaldo a tervei szerint jelenlegi klubjából, a szaúdi futballélvonalban szereplő al-Nasszr együtteséből fog visszavonulni, mostani elképzelései alapján két-három év múlva.

Nem tudom, hogy hamarosan, két-három éven belül visszavonulok-e, de valószínűleg itt, az al-Nasszrben teszem majd – fogalmazott a 39 esztendős, ötszörös aranylabdás portugál támadó, aki tavaly év eleje óta játszik az egyesületben.

Hozzáfűzte, boldog a klubnál és jól érzi magát az országban, itt is akarja folytatni.

Ronaldo a portugál válogatottban 212 mérkőzésen szerepelt és 130 gólt szerzett, mindkét mutatóban világrekorder a nemzeti csapatokat tekintve. A nyári, németországi Európa-bajnokságon mind az öt meccsen pályára lépett a negyeddöntőig jutott luzitánoknál. A válogatottban is szeretne tovább szerepelni, reményei szerint a szeptemberi, horvátok és lengyelek elleni Nemezetek Ligája-mérkőzéseken is szerephez jut majd.

„Senkinek nem fogok előre szólni, amikor lemondom majd a válogatottságot. Ez részemről egy spontán, ugyanakkor egy nagyon jól átgondolt döntés is lesz. Most viszont készen akarok állni, hogy a nemzeti csapat segítségére legyek a soron következő találkozókon” – szögezte le a korábban a többi között a Real Madridot, a Juventust és a Manchester Unitedet is erősítő támadó.

Ronaldo kitért arra is, pillanatnyilag nem gondolkodik azon, hogy edző lenne bármely csapatnál.

„Ez nem futott át az agyamon, sosem gondolkodtam erről. Nem így látom a jövőmet, úgy látom magam, hogy más, labdarúgáson kívüli dolgokkal fogok foglalkozni. Ugyanakkor csak Isten tudja, mit tartogat a jövő” – fogalmazott Cristiano Ronaldo.