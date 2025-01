Ezeket a csapatokat kaphatják Szoboszlaiék a BL-nyolcaddöntőben

A Liverpool első kiemeltként jutott tovább automatikusan a legjobb tizenhat közé, de akár egy nagyon kemény ellenfél is jöhet a nyolcaddöntőben.

Véget ért a megújult formátumú labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza. A nyolc fordulós ligaszakasz a Liverpool elsőségével zárult, annak ellenére is, hogy Arne Slot csapata Hollandiában 3-2-re kikapott a PSV-től. Ugyanis a Barcelona csak 2-2-es döntetlent játszott az Atalantával. Így Szoboszlai Dominikék első kiemeltként várhatják a folytatást, aminek azért is van jelentősége, mert például a már említett katalán együttessel csak a döntőben találkozhatnának. Ráadásul az ágrajzot figyelembe véve is jó helyzetben van a Liverpool, amely legkésőbb csak a nyolcaddöntőben folytatja a BL-ben.

Íme a Vörösök lehetséges ellenfelei a legjobb tizenhat között:

AS Monaco (francia)

Stade Brestois (francia)

Paris Saint-Germain FC (francia)

Benfica (portugál)

A pontos párharcokat a playoffkörben pénteken 12:00-tól sorsolják az UEFA székházában. Az oda-visszavágós párharcokra február 11 és 12-én, valamint 18-án és 19-én kerül majd sor. A nyolcaddöntők március 4-én és 5-én következnek, a Liverpool akkor csatlakozik be újra a küzdelmekbe.

A BL-sorsolás legfontosabb tudnivalóiról és pontos menetéről itt írtunk részletesen: