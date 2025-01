Téved, ha azt hiszi, eldőltek a BL-párosítások! Íme minden tudnivaló a sorsolásról

A Manchester City például vagy a Real Madriddal vagy a Bayern Münchennel csap össze a playoffkörben.

Lezárult a labdarúgó Bajnokok Ligája megújult formátumú alapszakasza. Az első nyolc helyezett – köztük a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool – automatikusan továbbjutott a legjobb tizenhat együttes közé. A 9-24. helyezett csapatok, így a címvédő Real Madrid, a Bayern München és például a Manchester City is majd a playoffkörben válthatja meg helyét a nyolcaddöntőbe. Azonban nem teljesen egyértelmű, hogy melyik gárda, melyik együttessel játszik majd a rájátszásban, ugyanis csak az ágrajz alakult ki, a párosításokat így is sorsolják.

Amire majd január 31-én, pénteken 12:00-kor kerül sor a svájci Nyonban, amelyet a Sport TV élőben közvetít.

A sorsolás menete:

A 9-16. hely között végző csapatok kiemeltek, így ők a nem kiemelt, vagyis a 17-24. hely között végző gárdákkal kerülnek össze.

Minden csapat két lehetséges gárda közül kap ellenfelet. Így például a 9-10. helyezett a 23. vagy a 24. pozícióban végző együttessel találkozik. Ebből adódóan például a Manchester City vagy a Real Madriddal vagy pedig a Bayern Münchennel csap majd össze. Egészen biztosan a playoffkör slágerpárharca lesz, bárhogyan is alakul.

Oda-visszavágós mérkőzésekről van szó. A kiemelt csapatok pedig hazai pályán játszhatják a visszavágót.

A már automatikusan a legjobb tizenhat közé került együttesek pedig az alábbi ágrajz szerint kaphatnak ellenfelet.

A kiemelésnek pedig azért is van szerepe, mert például a Liverpool a második helyen végzett Barcelonával csak a döntőben találkozhat.

Érdekesség, hogy a BL alapszakaszában 11 ponttal is ki lehetett esni, amire a Football Meets Data nevezetű statisztikai portál kevesebb mint 1% esélyt adott a ligaszakasz kezdetén.