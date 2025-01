Kevesebb mint 1% esély volt arra, hogy kiesnek ennyi ponttal, mégis így lett

A Dinamo Zagreb történelmi győzelmet aratott, de ez sem volt elég.

Lezárult a labdarúgó Bajnokok Ligája megújult formátumú ligaszakasza. A Liverpool ugyan elveszítette veretlenségét a BL-ben, de így is első helyen végzett, mivel a Barcelona csak 2-2-es döntetlent játszott az Atalantával. A Manchester City pedig megtáncolt a szakadék szélén, de végül a 22. helyen továbbjutott azok után, hogy 3-1-re győzött a Club Brugge ellen.

A játéknap egyik legnagyobb meglepetését mégsem a PSV Eindhove okozta, hiszen a Liverpool B-csapattal állt ki, hanem a Dinamo Zagreb, amely 2-1-re nyert az AC Milannal szemben. S nemcsak a győzelmük okozott meglepetést, ugyanis 11 ponttal végeztek a tabella 25. helyén. A Football Meets Data adatelemző és statisztikai oldal pedig a ligaszakaszt megelőzően 99% esélyt adott arra, hogy ha egy csapat legalább 11 pontot szerez, akkor ott lesz a legjobb 24-ben, ami továbbjutást ér.

Dinamo Zagreb 🇭🇷 missed out on Top 24 with 11 points.

Chances for someone to finish below Top 24 with 11 pts before the start of competition were <1%.

— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 29, 2025