Elvesztette veretlenségét a Liverpool, de így is megnyerte a ligaszakaszt

A Barcelona sem tudott nyerni, így a katalán együttesnek nem jött össze az előzés és az első hely megszerzése.

A Liverpool úgy várta a Bajnokok Ligája utolsó fordulóját, hogy hétből hét meccset megnyert és 100%-os mérleggel vezette a BL alapszakaszát. Azonban az utolsó játéknapon odalett Arne Slot csapatának veretlensége. Igaz, a Vörösök több kulcsember – köztük Szoboszlai Dominik – nélkül utaztak el Eindhovenbe a PSV elleni zárómeccsre.

Azonban ennek ellenére is jól kezdett a Liverpool. Gakpo góljával vezetést szerzett az angol együttes a 28. percben. Erre hét perccel később válaszolt Bakayoko, majd a 40.-ben megint a vendégeknél volt az előny, Harvey Elliott talált a kapuba. A holland gárda még az első félidőben megfordította a találkozót. Saibari előbb a 45. percben köszönte be, majd Pepi a 45+6-ban, így kialakult a 3-2, ami a találkozó végeredményét is jelentette.

A Liverpool botlása ellenére az első helye nem forgott veszélyben, ugyanis a Barcelona hiába vezetett kétszer is az Atalanta ellen, a bergamói együttes mindkétszer egyenlíteni tudott egy sok gólt és látványos futball hozó mérkőzésen.

UEFA Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. forduló: