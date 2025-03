„Ez volt az utolsó alkalom” – Ancelottinál betelt a pohár

Nem fogta vissza magát a Real Madrid vezetőedzője.

Mint arról a Sport365 beszámolt, a Real Madrid hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a Villarrealt. Ez az eredmény ideiglenesen a La Liga élére repítette a blancókat. Bár vasárnap a Barcelona vagy az Atlético Madrid megelőzheti őket, mivel a két együttes egymással játszik.

A Diario AS szerint a Real Madrid vezetőedzője, Carlo Ancelotti rendkívül büszke volt csapata teljesítményére. Különösen azért, mert három nappal korábban az Atlético Madrid ellen is hatalmas erőfeszítést tettek a Bajnokok Ligájában.

„A csapat képes volt elviselni a nehéz pillanatokat, amelyek mindkét félidő elején adódtak. Aztán fokozatosan egyre jobban kezdtük birtokolni a labdát, és kerestük a lehetőségeket. Mbappé két gólt szerzett. A második félidőben adódott még néhány kontratámadásunk, amelyeket jobban is befejezhettünk volna. Nagyon büszke vagyok. Ez egy veszélyes mérkőzés volt, figyelembe véve a kevés pihenőidőt és az erős ellenfelet. A végére teljesen kimerültünk, ami teljesen normális. Ez a győzelem sokat elmond erről a csapatról és a keret erőforrásairól” – értékelt az olasz szakember.

Egyértelmű üzenetet küldött a La Ligának, hogy ez nem ismétlődhet meg.

„Ez volt az utolsó alkalom, hogy 72 órán belül mérkőzést játszottunk. Többé nem tesszük meg.

– fakadt ki a Real vezetőedzője.

🚨⚠️ Ancelotti: “This is the last time we played a game without 72 hours of rest”.

“We will NOT show up and NOT play if it happens again”.

“We asked La Liga to change the time of the game TWICE. But nothing”. pic.twitter.com/NoDJuUWTMu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2025