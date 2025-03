Bosszút forral a Barca bekkje

A La Liga címért folytatott verseny döntő fordulatot vehet a következő 48 órában, mivel a Barcelona az Atlético Madridhoz látogat.

A hétvégi mérkőzések előtt a Barcelona vezeti a tabellát, de csak a Real Madrid elleni egymás elleni eredményének köszönhetően.

Az Atlético Madrid a hét közepén viharos módon búcsúzott a Bajnokok Ligájától éppen a Real Madrid ellen. A matracosok jelenleg a harmadik helyen állnak, mindössze egy ponttal lemaradva a két riválistól.

Ha Carlo Ancelotti csapata szombaton pozitív eredményt ér el a Villarreal ellen, akkor Hansi Flicknek és Diego Simeonénak reagálnia kell vasárnap, hogy elkerüljék a lemaradást a bajnoki címért folyó küzdelemben.

A Barcelona jelenleg 17 mérkőzés óta veretlen. Ez a sorozat 2025 első mérkőzésén kezdődött, azonban ebben a szezonban Simeone csapata többször is megnehezítette a katalánok dolgát.

Decemberben Alexander Sørloth hosszabbításban szerzett góljával az Atlético 2-1-re nyert Barcelonában. A két csapat februárban egy emlékezetes, 4-4-es mérkőzést játszott a Copa del Rey elődöntőjében, ahol Sørloth ismét a ráadásban talált be.

Ez csak tovább fokozta a tétet a mostani összecsapás előtt – különösen, hogy április 2-án a Copa del Rey elődöntőjének visszavágójára is sor kerül. A francia válogatott Jules Koundé revansra készül Madridban.

„Természetesen bosszút akarunk állni. Nem tetszettek az Atlético Madrid elleni legutóbbi eredményeink, mert mindent meg akarunk nyerni, különösen egy közvetlen rivális ellen” – idézi a Barca hátvédjét a Marca.

„Úgy gondolom, hogy az előző két mérkőzésen jól játszottunk, de apró hibák miatt mindkét alkalommal elmaradt a győzelem. Szóval igen, győzni akarunk ezen a hétvégén” – tette hozzá.

Flick várhatóan csak egy helyen változtat a Benfica elleni hétközi győztes kezdőcsapatán: Pau Cubarsí eltiltás miatt nem játszhat a visszavágón, így Ronald Araújo kerülhet be a kezdőbe.

🗣️Jules Kounde on facing Atletico Madrid

„Of course [we’re looking for revenge]. We didn’t like the last two results against Atletico, we want to win everything, especially against a direct rival. We played two good games, but missed out on victory due to minor issues.” pic.twitter.com/dVoqYactix

— Football España (@footballespana_) March 15, 2025