Ezért volt szabálytalan Álvarez büntetője a tizenegyespárbajban

Ritkán látott képsoroknak is köszönhető, hogy az Atlético Madrid búcsúzott a Bajnokok Ligájától.

A tizenegyesrúgásoknál 2-1-re vezető Királyi Gárda izgatottan figyelhette, ahogyan a világbajnok Julián Álvarez sétál a labdával a mészfolt felé. A támadó Szymon Marciniak jelzése után nekifutott, majd megcsúszott, de a labda bevágódott a léc alá, s joggal hihette mindenki, jöhet Fede Valverde a harmadik kör elején.

A lengyel sípmester azonban jelzett, hogy a VAR közbeszólt, mondván a megcsúszó argentin esetét megvizsgálná közelebbről is, ugyanis a videobíró úgy vélte, Álvarez kétszer ért bele a labdába, ami szabálytalan.

A visszajátszást követően Marciniak közölte a játékosokkal és a stadionnal, hogy rábólint a VAR döntésére, így sikertelennek ítélte az Atlético második büntetőjét.

Have you ever seen anything like it?

Despite slipping, Julian Alvarez thought he had scored his penalty kick.

But after a VAR intervention, it was ruled out after it hit the net for a double touch.#UCL

