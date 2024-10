Egy vallomás az Aranylabda-díjátadó legváratlanabb pillanata

Minden gálaestnek vannak váratlan momentumai. A 2024-es Aranylabda-díjátadóé egy egészen valószínűtlen vallomás volt.

Sokan azt mondanák, hogy önmagában Rodri győzelme nevezhető meghökkentőnek. Még úgy is, hogy a Real Madrid és Vinicius Jr. jó előre bejelentették, rájuk ne számítsanak, mert tudják, hogy nem nyer a brazil.

Ugyanakkor a közel 4 órás díjátadó során mégsem ez okozta a legnagyobb meglepetést. Sokkal inkább az, amikor az AC Milan és az afrikai futball legendája, George Weah állt a színpadon. Az 1995-ös Aranylabda győztesének faggatása közben felmerült egy kérdés, hogy vajon van-e kedvenc labdarúgója a jelenkor hősei közül. A válasz sokakat meglepetésként érve Harry Kane volt. Ráadásul nagyon határozottan és szívmelengető szavakkal.

„Van, itt ül 7 méterre tőlem, Mr. Harry Kane. Nagyon erős és okos csatár. Imádom őt.”

The legendary George Weah is a fully COYS Tottenham fan! 🥹

Watch him here, reminding Harry Kane of his terrible career choices…#THFC #COYS 🤍💙❤️‍🩹 #BallonDor pic.twitter.com/clo0GLCwbo

— Football Confidential 🌐 (@footballconfid1) October 28, 2024