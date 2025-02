Di María: Cristiano rosszkor született, Messi más szinten van

Di María szerint a két sztár között óriási a különbség, és Messi folyamatos teljesítménye, valamint a rekordjai mindent elmondanak.

El Fideo (Di María beceneve) szerint Messi összehasonlíthatatlan, és minden idők legjobbja.

Ángel Di María az Infobae-nak adott interjújában visszatekintett pályafutására és az argentin válogatottal elért sikereire. A Benfica játékosát közvetlenül is megkérdezték Cristiano Ronaldo szavairól, amelyeket a LaSexta interjújában mondott, amikor azt állította, hogy ő a futballtörténelem legjobb játékosa.

„Ismerem már, négy évig voltam mellette. Nem lepnek meg Cristiano nyilatkozatai, mindig is ilyen volt, mindig is szerette kijelenteni, hogy ő a legjobb, hogy ő az, aki a legnagyobb akar lenni” – kezdte Di María.

„De (Cristiano) egy olyan generációban született… egy rossz pillanatban, mert épp akkor született meg valaki más is, aki meg volt áldva egy varázspálcával. Ő itt van – mutatott lefelé –, az a kis ember meg itt – mutatott felfelé. Ez a valóság. A számok is ezt bizonyítják” – mondta.

„Az egyiknek nyolc Aranylabdája van, a másiknak öt – óriási különbség. Az egyik világbajnok, a másik nem. Az egyiknek két Copa América-címe van, a másiknak egy Európa-bajnoksága. Rengeteg különbség van. És aztán ott van a játék maga: egyikük minden egyes percben küzd, a másik pedig úgy játszik, mintha otthon a kertjében focizna” – folytatta Di María.

„Az egész világ tudja, hogy mit fog csinálni Leo, és mégis mindig ugyanoda lövi a labdát, és be is talál. 18-20 éve ezt csinálja, és mindenki azt mondja: ‘Hát ha tudod, mit fog csinálni, akkor állítsd meg!’ Nos, akkor próbáld meg te megállítani. És ő továbbra is megcsinálja. Még 40 évesen is így fog játszani, tiqui-taca, tiqui-taca. Ez van. De hát Cris is ilyen, mindig is így beszélt, mindig is ilyen volt. Számomra Leo a világ legjobbja és minden idők legjobbja, kétség nélkül. És hát most a Benficában vagyunk, ő meg az ellenfélnél” – zárta a világbajnok argentin.

Di María mindkét klasszissal együtt játszott

Di María azon kevesek egyike, akik mind Cristiano Ronaldóval, mind Lionel Messivel együtt futballozhattak. Négy idényt töltött együtt Cristianóval a Real Madridban, míg Messivel az argentin válogatottban és a PSG-ben is játszott.

Cristianóval két Király-kupát, egy LaLiga-címet és egy Bajnokok Ligáját nyert, míg Messivel világbajnokságot, két Copa Américát és egy francia bajnoki címet ünnepelhetett.