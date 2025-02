Neymar a tervei szerint már nyáron visszatérne Barcelonába

Az év elején Neymar Junior véget vetett az Al Hilalnál töltött rémálomszerű időszakának, és egy hat hónapos szerződéssel visszatért nevelőklubjához, a Santoshoz.

Neymar hatalmas fizetéscsökkentést vállalt be, hogy Brazíliába igazoljon. Viszont ezzel akár egy másik korábbi csapatához is visszatérhet a nyári átigazolási időszakban.

Az elmúlt években Neymar rendszeresen szóba került a Barcelonához való visszatéréssel kapcsolatban. 2017-ben világrekordot jelentő átigazolási díjért csatlakozott a Paris Saint-Germainhez a katalánoktól. Sokan úgy vélik, karrierje onnantól lejtmenetbe került, és 2025 második felében ismét a csúcsra juthat egy barcelonai visszatéréssel.

A Cadena SER szerint Neymar csak nyárig marad a Santosnál, mivel célja az, hogy visszatérjen az európai futballba. Számára az ideális forgatókönyv az lenne, ha újra a Barcelona játékosa lehetne.

🚨 BREAKING: Neymar’s dream is to get back in shape to return to Barcelona in the summer.

