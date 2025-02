Ronaldo megcáfolt egy régóta tartó pletykát Messivel kapcsolatban

Cristiano Ronaldo ritkán beszélt a Lionel Messivel való pályán kívüli kapcsolatáról és annak mélységéről.

A 39 éves Ronaldo, aki jelenleg a szaúdi Al Nassr csapatában játszik, a 2000-es évek végén és a 2010-es évek teljes időszakában dominálta a futballt Messivel együtt.

Ronaldo ötször nyerte el a Ballon d’Or-t, míg Messi nyolcszor, mindketten kétségtelenül a valaha volt legnagyobb játékosok közé tartoznak.

Sikeresek voltak a saját válogatottjukkal is: Messi két Copa América-t és egy világbajnoki címet nyert Argentínával, míg Ronaldo a 2016-os Európa-bajnokságon emelhette magasba a trófeát Portugáliával.

Kevésbé ismert, hogy a pályán kívül milyen a kapcsolatuk, de mindig is nagy tisztelet volt közöttük, amit több interjú is bizonyít.

2023-ban Ronaldo azt mondta: „Ha szereted Cristiano Ronaldót, attól még nem kell gyűlölnöd Messit. Ketten megváltoztatták a futball történelmét, és tisztelik egymást.”

Most, egy La Sexta interjúban a portugál ikon kénytelen volt megcáfolni egy régóta tartó pletykát a Messi és közte lévő kapcsolatról.

Azt mondta: „Soha nem volt rossz kapcsolatom Messivel. Éppen ellenkezőleg.”

Ronaldo nem ment el odáig, hogy valódi barátságról beszéljen közte és a Barcelona legendája között. Ez összhangban van Messi korábbi nyilatkozataival a témával kapcsolatban.

Ronaldo very rarely speaks about his relationship with his long-term rival 😮 pic.twitter.com/5udIk7gAg9

— SPORTbible (@sportbible) February 2, 2025