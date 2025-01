Eldőlni látszik Cristiano Ronaldo jövője

Új szerződésével napi félmillió eurót kereshet majd.

Februárban 40 éves lesz, de esze ágában sincs a visszavonuláson gondolkodni. Cristiano Ronaldo szaúdi sportértesülések szerint megállapodásra jutott jelenlegi csapatával, az al-Nasszrrel, hogy további egy évvel meghosszabbítsa szerződését. Az új kontraktus értelmében 2026 júniusáig maradna a rijádi klubnál, és több mint 200 millió eurót tenne zsebre – számolt be erről többek között a portugál O Jogo is.

Az ötszörös aranylabdás klasszis már eddig is a világtörténelem legjobban fizetett labdarúgója volt, hiszen a szaúdi csapatnál évi 200 millió eurós alapfizetése mellé további 60 millió eurót kapott reklám- és arculati jogokból. Az új szerződése értelmében Ronaldo havi 3,8 millió eurót kereshet majd, ami napi mintegy félmillió eurót jelent.

CR 2023 januárjában érkezett az al-Nasszrhöz. Eddig 89 mérkőzésen 80 gólt jegyzett, megdöntötte már a szaúdi élvonal gólrekordját is, viszont a trófeák egyelőre elkerülték őt. Mindösszesen a 2023-as Arab Kupa-siker az egyetlen, melyet eddig jegyzett.

