Csalódottság uralja Real Madrid öltözőjét a városi rangadó előtt

A Real Madrid magabiztosan vezette a spanyol bajnokságot, miután az elmúlt két hónapban hét pontos előnyt épített ki a Barcelona előtt, és négy pontos különbséget a városi rivális Atlético Madrid előtt, ez a jó sorozatuk azonban megszakadt az Espanyol ellen.

Carlos Romero késői gólja a Real Madrid 7. vereségét jelentette az idei szezon során.

A mérkőzés után a hiányosságokról alig beszéltek, mivel a fővárosiak felháborodtak azon, hogy Romero nem kapott piros lapot egy korábbi, Kylian Mbappé elleni szabálytalanságért.

A madridiak egy videót tettek közzé, amellyel arra utalnak, hogy a La Liga bírói korruptak. Ugyanazon az estén Carlo Ancelotti „magyarázhatatlannak” nevezte a piros lap elmaradását.

#RealMadrid have released a video recounting reports from around the world of the decision not to send off Carlos Romero on Saturday night.pic.twitter.com/pp8NqVw1Yz

— Football España (@footballespana_) February 3, 2025