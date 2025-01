Forradalmi ötlettel változtatna a spanyol bíráskodáson Florentino Pérez

A Real Madrid elnöke úgy érzi, több trófeától is megfosztották őket a téves játékvezetői ítéletek, ezért változás kell.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madrid elnöke, Florentino Pérez újabb korszakalkotó javaslattal állt elő, hogy miképp kellene megreformálni a La Liga bíráskodását. A klubvezető úgy látja, gyenge a játékvezetés a bajnokságban, s ennek legtöbbször a Királyi Gárda a kárvallottja, így azt gondolja, angol bírókat kellene bevonni a színvonal javítása érdekében.

A Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) új elnöke, Rafael Louzán egy interjúban elárulta, hogy Florentino Pérez több alkalommal is felhozta ezt a javaslatot, legutóbb a 2024-es Spanyol Szuperkupán, amelyet Szaúd-Arábiában rendeztek.

🚨🗣️ Rafael Louzán (RFEF president):

“Florentino Perez told me some time back that he will bring English referees to La Liga.” pic.twitter.com/V8ZOC3a0sk

— Managing Barça (@ManagingBarca) January 29, 2025