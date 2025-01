Alexander-Arnold mégsem igazol a Real Madridba

Legalábbis januárban biztosan nem.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madrid letett arról, hogy már januárban megszerezze Trent Alexander-Arnold játékjogát, ami a Liverpool számára hatalmas megkönnyebbülést jelent. A spanyol csapat remélte, hogy már a szezon felénél el tudják csábítani az angol védőt, de a Vörösök nem akartak túladni rajta. Érthető módon, hiszen az nagyon megbontaná a csapategységet és egy alapemberről van szó az esetében. Ráadásul Arne Slot fiai így ki is fújhatják magukat, mert a téli átigazolási időszak végeztével a pletykák is elcsendesednek.

🚨 Real Madrid have been unable to sign Trent Alexander-Arnold in January and have concluded their business from a signings front for January.

(Source: @MARCA) pic.twitter.com/Cux4Mby1vw

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 29, 2025