Megmagyarázhatatlan – Ancelotti a bíró döntése miatt dühöng

Szombaton a Real Madrid először szenvedett vereséget a La Ligában december eleje óta, miután 1-0-ra kikapott a kiesés ellen küzdő Espanyoltól.

Ancelotti a listavezetőék olasz mestere, azonban méltatlannak érezte a vereség módját, mivel úgy véli, hogy a győztes gólt szerző Carlos Romerónak nem lett volna szabad a pályán lennie, hogy megszerezze a késői találatot.

A második félidő elején Romero sárga lapot kapott egy durva belépőért Kylian Mbappén. A VAR nem avatkozott közbe Alejandro Muniz Ruiz pályán hozott döntésébe, ami hatalmas felháborodást váltott ki a Real Madrid részéről.

Es una locura que ni el árbitro ni el VAR sancionen este entradón a Mbappé con tarjeta roja. Romero le clava los tacos en el gemelo a Kylian en una acción temeraria y debió ser expulsado. Una más.pic.twitter.com/uDcdDZpp7E — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) February 1, 2025

Carlo Ancelotti is azok közé tartozott, akik nem hitték el, hogy Romerót nem állították ki, és ezt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is szóvá tette írja a Diario AS.

„A meghozott döntés megmagyarázhatatlan, mind a játékvezető, mind a VAR részéről. Hiszen mindannyian láttuk, mi történt. A legfontosabb az, hogy figyeljünk és védjük a játékosokat” – kezdte.

„Ez egy egyértelmű szabálytalanság volt, egy nagyon csúnya belépő, amely sérülésveszéllyel járt – szerencsére nem történt meg, de fennállt a kockázat. A VAR épp erre való. Számunkra megmagyarázhatatlan, hogy miért nem mutattak fel piros lapot” – mondta Ancelotti.

Ancelotti megerősítette, hogy Antonio Rüdiger az első félidőben elszenvedett sérülése izomsérülés, majd értékelte a mérkőzést is:

„Nehéz, bonyolult meccs volt. Néhány dolgot jól csináltunk, uraltuk a játékot, különösen a második félidőben. Volt egy meg nem adott gólunk, kapufát lőttünk, húszszor próbálkoztunk kapura lövéssel… Összességében kontrolláltuk a mérkőzést, de az Espanyol nagyon jól játszott kontrákból és védekezésben is erős volt. Megfogtak minket egy ellentámadásból és gólt szereztek – pontosan azt a játékot játszották, amit szerettek volna.”

Kétségkívül frusztráló este volt a Real Madrid számára, és így a jövő hétvégi madridi derbi a Santiago Bernabéuban még fontosabbá vált. Mivel az Atlético Madrid szombaton korábban győzni tudott, a két csapatot mindössze egy pont választja el egymástól.