Csak a holttestemen át – Arteta nem mondott le a bajnoki címről

Arteta együttese a múlt hétvégén tovább távolodott a bajnoki címtől, miután hazai pályán az Emirates Stadionban kaptak ki 1-0-ra a West Ham Unitedtől.

Az Arsenal azonban még mindig egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint Arne Slot csapata, és május 10-én az Anfieldre látogatnak. Arteta úgy véli, hogy csapata továbbra is versenyben van a bajnoki címért.

„Matematikailag még lehetséges. Három nappal ezelőtt még csökkenthettük volna a hátrányt, és akkor mindenki úgy gondolta, hogy ’csak másfél mérkőzésre vagyunk tőle’. Most nehezebb a helyzet, mint három nappal korábban. De ha meg akarod nyerni a Premier League-et, valami különlegeset kell nyújtanod” – folytatta.

„Over my dead body.”

