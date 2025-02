Büntetés járhat a gólörömökért a Premier League-ben

Ez a döntés több vitatott ünneplést követően született, amelyek a sportszerűséget érintették. Néhányan úgy vélik, hogy bizonyos cselekedetek átlépték a határt, és gúnyolódásba, provokációba torkolltak a Premier League-ben.

Egy nemrégiben történt példa Iliman Ndiaye, aki sárga lapot kapott, miután megszerezte az Everton győztes gólját a Brighton ellen. Az ünneplése – karjait úgy csapkodva, mint egy sirály – a Brighton klubnevének kigúnyolásának tűnt.

Ugyanakkor a játékvezetői következetlenségek további kérdéseket vetettek fel. Amikor Myles Lewis-Skelly Erling Haaland híres meditációs pózát utánozta, miután gólt szerzett az Emirates Stadionban, de nem kapott érte büntetést.



Az Arsenal végül 5-1-es győzelmet aratott a Manchester City ellen, de az ünneplések eltérő kezelése néhány szurkolót összezavart.

Mivel az érzelmek magas fokúak a Premier League-ben, a játékvezetők mostantól szorosabban figyelik a gólünnepléseket, hogy biztosítsák, azok ne lépjék át a sportszerűség határait.

Ha az ünneplések túlzónak vagy provokatívnak bizonyulnak, lehetséges fegyelmi intézkedések következhetnek.

