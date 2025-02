Az eddigi legsúlyosabb VAR-hibák az idei Premier League-ben

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) elismerte, hogy az idény során négy nagy VAR-hiba történt eddig.

Egy hivatalos jelentés megerősítette, hogy négy jelentős tévedés történt a VAR-döntések során a Premier League-ben ebben a szezonban.

Múlt hónapban az Arsenal 2-1-es győzelme a Wolverhampton ellen háttérbe szorult egy vitatott eset miatt. A fiatal védő, Myles Lewis-Skelly piros lapot kapott közvetlenül az első félidő előtt.

A döntés hatalmas felháborodást váltott ki az interneten, és az Arsenal fellebbezésének köszönhetően később megsemmisítették. Ennek ellenére ez nem szerepel a VAR által elismert hibák között.

A Premier League „Key Match Incidents” (KMI) bizottságának friss jelentése szerint az idény során négy komoly VAR-hiba történt. Ezek közül azonban egyik sem érintette az Arsenalt.

🚨 The Premier League has defended the performance of its referees and VAR system, saying the rest of the world „look up” to English officials „as a model they would like to follow”.

