Guardiola beszédes reakciója Lewis-Skelly gúnyos gólörömére

Myles Lewis-Skelly úgy tűnt, hogy Erling Haalandnak címezte gólörömét az Arsenal Manchester City elleni kiütése során.

Pep Guardiola is reagált arra, hogy az Arsenal fiatal tehetsége Lewis-Skelly, Haaland ikonikus ünneplését utánozta a londoni csapat 5-1-es sikere során.

Az Arsenal kiütéses győzelmet aratott a Manchester City felett az Emirates Stadionban, ezzel tovább csökkentve a hátrányát a listavezető Liverpoolhoz képest.

Martin Ødegaard szerezte meg a vezetést, amelyet Haaland egyenlített ki a második félidőben. Thomas Partey visszavette az Arsenal előnyét, majd Lewis-Skelly – Haaland ünneplését lemásolva –, Kai Havertz és Ethan Nwaneri is betalált, ezzel beállítva az 5-1-es végeredményt.

The whole team was loving Myles Lewis-Skelly’s celebration 🧘 pic.twitter.com/tKtTYjHSme

Haaland édesapja, Alfie Haaland kritizálta az Arsenalt, amiért a klub megosztott egy képet fiatal játékosukról, amint a City-sztár gólörömét utánozza.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Guardiolát is megkérdezték erről, ám a spanyol szakember nem tulajdonított nagy jelentőséget az esetnek.

„Ó, ezt nem láttam… nem láttam, hogy ezt csinálták… ez jó. Ez jó. Szóval Haaland ünneplését utánozta? Tényleg megtették?” – reagált mosolyogva Guardiola. „Ah, ez jó. Ez jó.”

Távozásakor még tréfálkozva odafordult a Manchester City sajtósához: „Tetszett a válaszom?”

Pep Guardiola on Myles Lewis-Skelly doing Erling Haaland’s celebration: „I didn’t see that! That’s good……… That’s good.” pic.twitter.com/5m16iLirub

— BeanymanSports (@BeanymanSports) February 2, 2025