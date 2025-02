Bármit megadna a Liverpool a sztárcsapat „gyémántjáért”

A Liverpool „figyelemmel kíséri” egy nagyra tartott európai középpályás helyzetét, és akár már ezen a nyáron le is igazolhatja.

Az utolsó Goodison Parkban lejátszott Mersey-parti derbi körüli káosz ellenére Arne Slot egyelőre elégedett lehet a Liverpool szezonjával. A Premier League-ben négypontos előnnyel vezetik a tabellát a második helyen álló Arsenal előtt. Emellett az élen zártak a 36 csapatos Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Az FA Kupa-kiesést leszámítva az egyetlen dolog, ami nem a tervek szerint alakult, az a 2024-es nyári átigazolási időszak.

Az olasz szélső, Federico Chiesa leigazolásán túl a Liverpool nem szerződtetett egyetlen első csapatba szánt játékost sem. Pedig megpróbálták elcsábítani a Real Sociedad védekező középpályását, Martín Zubimendit.

Igaz, Ryan Gravenberch nagyszerűen beilleszkedett, és stabil teljesítményével megvetette a lábát a kezdőben. Ráadásul eddig sérülések sem hátráltatták, azonban ha pihenőt kap vagy kiesik, minőségbeli visszaesés tapasztalható a helyettesítésekor, hiszen Wataru Endo az első számú alternatíva.

Az Anfield Watch információi szerint ennek következtében a Liverpool állítólag érdeklődik a Paris Saint-Germain nagyra tartott középpályása iránt.

A beszámolók szerint ráadásul a Pool védője, Ibrahima Konaté is befolyásolhatja a játékos döntését, ugyanis állítólag már „beszélt” is a tinédzserrel a klubváltás lehetőségéről.

Első szezonjában még számos rekordot megdöntött: ő lett a PSG legfiatalabb gólszerzője, valamint a legfiatalabb játékos, aki kezdőként lépett pályára egy Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában.

Luis Enrique, a PSG vezetőedzője 2023-ban egy AC Milan elleni BL-mérkőzés után „gyémántként” jellemezte Zaïre-Emeryt, miután a még mindig csak 17 éves középpályás két gólpasszt is kiosztott.

„A legintelligensebb játékosok mindig képesek úgy pozicionálni magukat, hogy az a csapattársaik számára is előnyös legyen. Warren ezt ösztönösen tudja. Ezt maga tanulta meg, és az ilyen játékosokat nagyon könnyű edzeni. Az egyik legjobb tulajdonsága az alázatossága. Még csak 17 éves, de rendkívül szerény. Ez a legnagyobb örökség, amit egy család vagy szülő adhat a gyermekének, és Warren ebben kiemelkedő” – tette hozzá a PSG mestere.

