Káosz a Goodison Parkban: miért adott három embernek is piros lapot a bíró?

Balhé a köbön! A sors pikantériája, hogy a Liverpoolt így a legközelebbi bajnokin Arne Slot segédezője, egy korábbi Everton-játékos irányítja majd.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk a Liverpool drámai hajrában bukott pontokat az Everton vendégeként a még decemberről elmaradt Premier League-bajnokin. A PL-listavezető 2-2-es döntetlent játszott az utolsó, Goodison Parkban lejátszott Mersey-parti derbin. A meccs végén Michael Oliver öt percet hosszabbított, az egyenlítő találat mégis a 90+8. percben jött és még a 90+12. percben is történtek események. Ugyanis a játékvezető a lefújást követően a játékvezető két futballistának és Arne Slotnak, a Liverpool menedzserének is felmutatta a piros lapot.

A lefújást követően Abdoulaye Doucouré provokatívan ünnepelt a Liverpool-szurkolók előtt, amit Curtis Jones nem hagyott szó nélkül. A liverpooli középpályás dühösen ellökte az Everton játékosát, amire a pályán egy kisebb tömegjelenet alakult ki. Oliver végül mindkettejüknek kiosztotta a második sárga lapot, így pirossal mehettek az öltözőbe.

Curtis Jones confronted Doucoure after he appeared to gesture at Liverpool fans at full time.

After Jones and Doucoure were given red cards, Arne Slot was also given one after his handshake with Michael Oliver a few moments later. pic.twitter.com/g0uyUqSoHw

— ESPN FC (@ESPNFC) February 12, 2025