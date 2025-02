Búcsúzik a Goodison Park: 130 év Mersey-parti rivalizálás számokban

Az előző idényben gyakorlatilag ezen a meccsen, itt ment el a bajnoki címről szőtt álom, de most más a helyzet.

Szerdán utoljára csap össze az Everton és a Liverpool a legendás Goodison Park gyepén az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Ezt követően a szezon végén az Everton átköltözik az új, 52 888 férőhelyes Bramley-Moore Dock stadionba. A „Grand Old Lady” 1892. augusztus 24. óta szolgálta az Evertont, amikor is első mérkőzésükön 4-2-re legyőzték a Bolton Wanderers csapatát. A klub korábban az Anfielden játszott, de egy bérleti vita miatt átköltöztek a Goodison Parkba, míg John Houlding megalapította a Liverpool FC-t, hogy betöltse az Anfield ürességét.

Az első Merseyside derbit 1894. október 13-án rendezték a Goodison Parkban, ahol az Everton 3-0-s győzelmet aratott. Közel 130 évvel és 119 derbivel később, a szerdai mérkőzés lesz a 120. és egyben utolsó ilyen összecsapás ezen a stadionon. Szoboszlai Dominikéknek az előző idényben gyakorlatilag itt ment el a szezon és a bajnoki cím, amikor 2-0-ra kikaptak a Toffeestól. Most egy hasonló vereség nem eredményezne ekkora tragédiát, ugyanis egy pótolt mérkőzésről van szó. A Liverpool előnye jelenleg hat pont az egy meccsel többet játszó Arsenal előtt a Premier League-ben.

A derbik történetében számos emlékezetes pillanatot találunk. 1991-ben az FA-kupa újrajátszásán az Everton négyszer egyenlítve 4-4-es döntetlent ért el, ami után két nappal Kenny Dalglish, a Liverpool menedzsere lemondott. A Premier League korszakának elején az Everton zsinórban három derbit nyert meg a Goodison Parkban, köztük egy emlékezetes 2-0-s győzelmet 1994 novemberében Duncan Ferguson és Paul Rideout góljaival – olvasható a The Analyst cikkében.

Az eddigi 119 Goodison Parkban rendezett derbiből mindkét csapat 41-41 győzelmet aratott, míg 37 alkalommal döntetlen született. A szerdai mérkőzés tehát nemcsak a búcsú miatt lesz különleges, hanem azért is, mert a győztes örökre megszerezheti a vezetést az örökmérlegben ezen a pályán.

A közelgő mérkőzés különleges jelentőséggel bír mindkét csapat számára. Az Everton szeretné növelni előnyét a kiesőzónával szemben, míg a Liverpool célja, hogy kilenc pontos előnyre tegyen szert a tabella élén. A tét tehát óriási, és mindkét fél számára érzelmekkel teli lesz ez az utolsó Goodison Parkban rendezett Merseyside-derbi.

Tomorrow we take our final trip to Goodison Park 👊 pic.twitter.com/qUZRWqvkTk

— Liverpool FC (@LFC) February 11, 2025