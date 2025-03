Bankot robbantana a Liverpool egy korábbi PL-sztárért

Sajtóhírek szerint a Liverpool rekordösszegű ajánlatot készül tenni egy korábbi Premier League-sztárért.

Arne Slot csodát művelt a Liverpoolnál Jürgen Klopp helyettesítése óta. Csapata továbbra is a Premier League-cím fő esélyese, ráadásul vasárnap megszerezheti első trófeáját is. A Vörösök a Newcastle United ellen lépnek pályára a Ligakupa döntőjében.

Slot mindezt úgy érte el, hogy nem költött sokat az átigazolási időszakban. Egyetlen igazolása Federico Chiesa volt, aki 12,5 millió fontért érkezett a Juventustól múlt nyáron.

A Liverpool azonban aktív lehet a következő átigazolási időszakban. Különösen, ha Mohamed Szalah, akinek a szerződése a szezon végén lejár, elhagyja az Anfieldet.

Ha Szalah távozik, úgy tűnik, hogy Sloték már meg is találták a célpontot a góljai pótlására.

Sam Maguire (Anfield Watch) értesülései szerint a Liverpool figyelemmel követi Julián Álvarez helyzetét, noha az argentin támadó megszerzése több mint 100 millió fontos ajánlatot igényelne.

🚨 Liverpool want to sign Julian Alvarez and could offer more than €100M in the next market. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷

(Source: @AnfieldWatch) pic.twitter.com/mzrmqI0zGo

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 15, 2025