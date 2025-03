Kifigurázták a csalódást keltő Liverpool-támadót

A Liverpool szurkolói a közösségi médiában adtak hangot csalódottságuknak Federico Chiesával kapcsolatban.

A 27 éves szélső tavaly nyáron érkezett az Anfieldre a Juventustól 15 millió euróért, bónuszokkal együtt, ám azóta mindössze 371 percet játszott 10 mérkőzésen, főként kupatalálkozókon.

Minimális pályán nyújtott hatása, valamint évi 7,5 millió eurós fizetése miatt a Liverpool szurkolói X-fiókja, az Anfield Agenda így fejezte ki csalódottságát a PSG elleni Bajnokok Ligája-kiesés előtt:

Chiesa is living all of our dreams – front row season ticket and £140k per week

— Anfield Agenda (@AnfieldAgenda) March 11, 2025