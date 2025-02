Az Atletico Madrid készen áll az előttük álló időszak kihívásaira

Az Atlético Madrid vezetőedzője, Diego Simeone elmondta a sajtónak, hogy izgatottan várja a következő két hónap kihívásokkal teli mérkőzéseit, amelyek a Copa del Rey elődöntőjének első felvonásával kezdődnek a Montjuïc Stadionban.

Simeone emellett megerősítette, hogy legalább két változás lesz a Barcelona elleni kezdőcsapatban. Az egyik biztos módosítás az lesz, hogy a nyári igazolás, Juan Musso áll majd a kapuba Jan Oblak helyett.

„Juan biztosan játszani fog” – erősítette meg Simeone az újságíróknak, hozzátéve, hogy César Azpilicueta nem lesz bevethető, míg Clément Lenglet játéka még kérdéses. A túloldalon a Barcelona fiatal sztárja, Lamine Yamal szereplése szintén bizonytalan.

„César nem tart velünk a Barcelona ellen, remélem, szombatra visszatér. Lenglet esetében pedig még értékeljük, hogy kezdőként pályára léphet-e” – tette hozzá.

Simeone különösen nagy elismeréssel beszélt Hansi Flickről, és úgy véli, hogy a német edző a legnagyobb erőssége a Barcelonának.

„A legnagyobb erősségük az edző. Olyan erő sugárzik belőle, amely átadja a játékstílust, és Flick érkezése nagyon jót tett a Barcelonának” – dicsérte kollégáját.

Ahogy általában, Simeone ezúttal is hangsúlyozta, hogy az Atlético igyekszik majd a saját előnyös területeire terelni a játékot.

„Van egy határozott elképzelésünk, és ezt előzetesen megbeszéljük a fiúkkal. Olyan ellenféllel nézünk szembe, akinek a játékát nagyon kedvelem. Nagy támadóerejük van, és megpróbálunk ott sebezni, ahol szerintünk lehetőségünk van rá” – árulta el.

Simeone tisztában van azzal, hogy csapata gyakran védekezni kényszerül majd a mérkőzés során. Felmerült a kérdés, hogy az Atlético vajon kevesebb szenvedésre számíthat-e, mint a decemberi La Liga-összecsapáson, amelyet 2-1-re megnyertek a Barcelona ellen.

„Amikor nagy csapatok ellen játszol, tudnod kell, hogy készen kell állnod az ellenállásra. Lesznek jó pillanatok, ahogy a Real Madrid ellen is voltak olyan időszakok, amikor jobbak voltak nálunk… Tudjuk, hogy egy meccsen különböző periódusok lesznek, és remélhetőleg a jó pillanatokból több lesz számunkra” – bizakodott az Atletico edzője.

🇦🇷🗣️ Diego Simeone: “Bus to Barcelona? We’ll be going by plane.” pic.twitter.com/C87pHOUEuU

— Atletico Universe (@atletiuniverse) February 24, 2025