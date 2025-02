A Barcelona kétszer annyit kér játékosáért, mint amennyit ajánlott az Atlético

Az egyezség majd valahol félúton lehet.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Atlético Madrid továbbra is élénken érdeklődik Clément Lenglet végleges megszerzése iránt, miután a francia védő kiváló formában játszik a csapatnál. Diego Simeone irányítása alatt a 29 esztendős francia játékos újra önmagára talált: stabil hátvédként teljesít, magabiztos labdakihozatalokat mutat be, és még a gólszerzésből is kiveszi a részét.

A jelenleg a Barcelonától kölcsönben szereplő hátvéd teljesítményével egyértelműen meggyőzte a Matracosokat, akik már dolgoznak az üzlet véglegesítésén. A Barça álláspontja azonban világos: legalább 10 millió eurót kérnek a játékosért. Az Atlético legutóbbi ajánlata ennek kevesebb mint a fele volt – körülbelül 5 millió euró fix és változó összeg formájában – írja a Sports.es.

🚨 Diego Simeone is pleased with Clement Lenglet. He trusts him more than he has with any other loanee, and would like to keep him beyond this season.

Atlético intends to retain the Frenchman next season, but only under reasonable financial conditions.@mundodeportivo pic.twitter.com/6kQBpAthTA

— Atletico Universe (@atletiuniverse) February 24, 2025