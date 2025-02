Hansi Flick hosszú távú szerződést kaphat

A várakozások alapján a Barcelona egy igen nehéz szezon elé nézett volna Xavi Hernández gyengébb éve után, különösen mivel nyáron csak Dani Olmo és Pau Víctor érkezett a csapat megerősítésére.

Ennek ellenére három hónappal a szezon vége előtt a katalánok mindhárom nagy sorozatban versenyben vannak. Ráadásul Hansi Flick irányításával már behúzták a Spanyol Szuperkupát.

A Sport értesülései szerint Joan Laporta, a Barcelona elnöke elégedett Flick munkájával, és szeretné meghosszabbítani a német tréner szerződését még ezen a nyáron.

Flick jelenlegi kontraktusa 2026-ig szól, és a sportigazgató, Deco nemrég kijelentette, hogy a klub nyugodt a helyzetet illetően, elégedettek Flickkel, és a kérdéssel a megfelelő időben fognak foglalkozni.

„Itt minden túl gyorsan történik, igaz? Egy pillanat alatt eufóriából kétségbeesésbe esünk. Természetesen, amikor jól mennek a dolgok, más edzőknél is előfordult már, hogy meghosszabbították a szerződésüket. Ez egy jól működő projekt természetes és logikus folytatása, amikor minden a helyes irányba halad” – nyilatkozta Deco.

Hansi Flick, on his birthday, is named La Liga Coach of the Month for February! 🥳 pic.twitter.com/a86mqLWxTG

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2025