Az Arsenal liverpooli támadó igazolásával robbantana bankot az átigazolási időszak végén

A nyár egyik legmeglepőbb átigazolása lehet.

Eddie Nketiah távozásával és Gabriel Jesus újabb sérülésével gyakorlatilag egy épkézláb támadója maradt az Arsenalnak: Kai Havertz. A német csatár ugyan az előző idényben megtalálta régi jó formáját és a szezon vége felé sorra jöttek tőle a gólok, de Mikel Arteta szeretné azért tovább erősíteni a támadóegységét. A londoni együttes a nyáron eddig a védelembe Riccardo Calafiorit, a középpályára pedig Mikel Merinót szerződtette, és tervbe van még egy csatár igazolása is.

Az Arsenal a nyár elején Benjamin Seskót nézte ki magának, aki viszont hosszabbított a Lipcsével, a Sportingban az előző szezonban remek formában játszó Gyökeres Viktort túl drágának találták, Osimhen pedig úgy fest, Szaúd-Arábia felé veszi az irányt. Így jöhetett szóba a Liverpoolban egyre inkább mellőzött Darwin Núnez.

Az uruguayi támadóval eddig két meccs alatt csupán 19 perc erejéig számolt Arne Slot, s Federico Chiesa érkezésével ez lehet még inkább leredukálódna. Egyre több mérvadó forrás kezdett el arról cikkezni, hogy az Arsenal hajlandó lenne mentőövet dobni Núneznek és Londonba csábítani őt, aki nyitott a klubváltásra, hogy feledtesse az egyelőre nem túl fényes liverpooli éveit. A 25 éves csatár két évvel ezelőtt, 80 millió euróért érkezett a Benficától, most legalább ugyanennyit szeretne érte kapni a Liverpool.

🚨🚨Arsenal interested in signing Darwin Nunez before Friday’s transfer deadline.

He is keen to move to London and work under Mikel Arteta. 👀 [@AFCAMDEN] #afc pic.twitter.com/4WquHgfOQo

— DailyAFC (@DailyAFC) August 27, 2024