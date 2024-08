Megvan a Liverpool második nyári igazolása, támadófronton erősít Arne Slot

Ahogyan arról két nappal ezelőtt mi is beszámoltunk, a Liverpool felvette a kapcsolatot a Juventusból távozni kívánó Federico Chiesával. Az olasz támadó iránt a Barcelona is erőteljesen érdeklődött, azonban náluk szinte lehetetlen jelenleg igazolásokat véghez vinni, Dani Olmo regisztrációja is hetekbe került. Így Arne Slot csapata pole-pozícióból várhatta a fejleményeket, melyek két nap alatt ki is kristályosodtak.

🚨🔴 BREAKING: Federico Chiesa to Liverpool, here we go! Agreement done for €13m initial fee with add-ons.

Four year contract for Chiesa as new Liverpool player, set to fly later today.

Chiesa accepted Liverpool immediately. Deal DONE.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024