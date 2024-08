A Napoli elengedi Osimhent, minden a támadón múlik

Az al-Ahli beküldte első, hivatalos ajánlatát az olasz klubnak, közel a megállapodás.

Pont kerülhet a Victor Osimhen-ügy végére. Fabrizio Romano értesülése alapján a Napoli és a szaúdi együttes hamarosan egyezségre jut.

🚨🟢 Al Ahli have submitted initial bid to Napoli for Victor Osimhen for package in excess of €65m.

Napoli are prepared to let him go but NO agreement between Nigerian striker and Al Ahli so far.

Deal still far on player side, Osimhen will consider options + not open to loan. pic.twitter.com/LGLlFdWZbu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024