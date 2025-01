Az Arsenal és a Tottenham is hasonló gonddal küzd a derbi előtt

Az észak-londoni riválisok, az Arsenal és Tottenham is hasonló kihívásokkal szembesülnek a közelgő rangadó előtt.

Mind az Arsenal, mind a Tottenham kompromisszumokra kényszerült az átigazolási piacon, és ezek hatása most érződik.

Mikel Arteta egy erőteljes csatárt szeretett volna a nyáron, de Gabriel Jesus ACL-sérülése miatt azonnal lépniük kellett volna.

Az Arsenal a támadók közül Viktor Gyökerest, Randal Kolo Muanit és Evan Fergusont vizsgálta, de nem érkezett megfelelő igazolás.

Arteta a költségvetést Riccardo Calafiorira és Mikel Merinóra fordította, hogy taktikai sokoldalúságot építsen ki. Azonban a támadósor meggyengült, miután távozott Emile Smith Rowe és Eddie Nketiah. Raheem Sterling érkezése sem hozott áttörést.

🚨👀 Mikel Arteta confirms: “We are actively looking in the market to improve the squad. We are on it”.

“Unfortunately, Gabriel Jesus’ injury is not looking good… we are very worried, waiting for the final report”. pic.twitter.com/6vAR70qHrx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025