„Húsz napja az egész stadion éltette, most pedig a halálát kívánják?” – Arteta kiállt össztűz alá vett játékosa mellett

Az Arsenal baszk trénere érzelemdús üzenetet küldött azoknak, akik Kai Havertz-et, valamint feleségét támadták a közösségi médián keresztül.

A mérkőzést követően a 2023 nyarán a Chelsea-től érkezett labdarúgót kiáltották ki bűnbaknak. A drukkerek pedig a német játékos várandós párját, Sophia Havertz-et sem kímélték.

A tréner kiemelte, hogy a futball világában élőknek ugyan el kell tudniuk fogadni egy bizonyos mértékű kritikát, de itt már túllépték a határt.

🚨 Mikel Arteta on Kai Havertz and the horrible, unacceptable abuse he/his partner suffered after the game. 👏🏻@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/CdXMyA2Qde

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025