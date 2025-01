Halálosan megfenyegették az Arsenal sorsdöntő büntetőt hibázó sztárját és családját

Kai Havertz felesége felfedte azokat a sokkoló halálos fenyegetéseket, amelyeket azután kapott, hogy férje kihagyott egy sorsdöntő büntetőt, amivel az Arsenal kiesett az FA-kupából a Manchester United ellen.

Mint arról a Sport365 beszámolt, a Manchester United a meccs javarészében emberhátrányban játszva, büntetőpárbajt követően kiejtette az Arsenalt az FA-Kupából.

A rendes játékidőben Kai Havertz egy ellentmondásos szituációban büntetőt harcolt ki, miután Harry Maguire szerelése után elesett. Altay Bayindir, a United második számú kapusa azonban kifogta Martin Odegaard tizenegyesét.

A mérkőzés végül büntetőpárbajba torkollott, amelyben Havertz, aki a rendes játékidőben is elhibázott egy hatalmas helyzetet, rontott. A United játékosai tökéletesen összpontosítottak a tizenegyeseknél, ezzel kivívták a továbbjutást.

60M DOWN THE DRAIN KAI HAVERTZ MISSED AGAIN pic.twitter.com/xI6plJ0I4w

— CfcSheikh (@CfcSheikh) January 12, 2025