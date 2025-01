Kihúzta a gyufát az Arsenal-drukkereknél David Raya

A szurkolók értetlenkedve állnak az előtt, mit csinált David Raya a Manchester United elleni FA-kupa büntetőpárbaj során.

Mint arról a Sport365 beszámolt, a Manchester United a meccs javarészében emberhátrányban játszva, büntetőpárbajt követően kiejtette az Arsenalt az FA-Kupából.

Az Ágyúsok kapusa, akit gyakran megbízhatónak tartanak, a közösségi médiában került a figyelem középpontjába a párbajban mutatott teljesítménye miatt. Raya többször is jóval korábban mozdult el a tizenegyeseknél, és rossz irányba vetődött, még mielőtt az ellenfél játékosai a labdát elrúgták volna.

WHAT IS RAYA DOING 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/vrs6SJ8V7c

— John McMahon (@JohnMcMah0n) January 12, 2025